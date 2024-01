Umzug in neue Räume Hauptzollamt Düsseldorf telefonisch nicht erreichbar

Das Hauptzollamt Düsseldorf zieht ab 8. Januar 2024 in eine neue Liegenschaft an der Wanheimer Straße 74 nahe dem Flughafen. Aufgrund des Umzuges ist die Behörde voraussichtlich in der Zeit vom 12. bis einschließlich 16. Januar telefonisch nicht erreichbar. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail mit der Bitte um Antwort über poststelle.hza-duesseldorf@zoll.bund.de ist jedoch jederzeit möglich.