Ende Mai in den Rheinterrassen Wie Schüler und Stadtgesellschaft gemeinsam in die Zukunft denken

Zur Person

Vita Ulla Bundrock-Muhs (68) ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Abitur machte sie am Clara-Schumann-Gymnasium (heute: Büchner-Gymnasium). Nach einem Lehramtsstudium für die Sekundarstufe I (Deutsch und Kunst) arbeitete sie an einer Realschule in Meerbusch. Wegen Zweifeln an der Effektivität des Schul-System verließ sie den Schuldienst und gründete 2007 die querkopf-Akademie, die sich auf jugendpolitische Bildung fokussiert hat.

Dialog am 28. Mai Der Austausch „Auf ein Schnittchen mit der Zukunft“ wird von 10 bis 14 Uhr in den Rheinterrassen stattfinden. Bislang haben sich rund 60 Bürger angemeldet. Bundrock-Muhs setzt darauf, dass am Ende genauso viele Erwachsene kommen wie Schüler – also 330. Anmeldungen unter der Mail: info@querkopf-akademie.de