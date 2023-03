Vorhaben in Düsseldorf Das sind die Pläne für den Hauptbahnhof-Umbau

Düsseldorf · Seit anderthalb Jahren war nichts mehr von Stadt und Bahn zu den Plänen für den Konrad-Adenauer-Platz und das Bahnhofsgebäude in Düsseldorf zu hören. Warum das so ist und was jetzt angekündigt wurde.

22.03.2023, 16:10 Uhr

So könnte der Hauptbahnhof in Zukunft einmal aussehen. Visualisierung: Auer Weber / Hochhaus: Mono Architekten Foto: Visualisierung: Auer Weber /Hochhaus: Mono Architekten/Visualisierung: Auer Weber / Hochhaus: Mono Architekten

Von Alexander Esch

Der Umbau des Konrad-Adenauer-Platzes (Kap) sowie des Hauptbahnhofs lässt weiter auf sich warten. Auf der Internetseite von Düsseldorf Marketing zum Thema findet sich gleich oben immer noch ein Fragebogen, mit dem Interessierte ihre Ideen bis zum 12. September 2021 einreichen sollten. Bis zu diesem Datum waren die Wettbewerbsentwürfe öffentlich ausgestellt. Seitdem ist allerdings nichts mehr von Stadt und Bahn zum Thema zu hören gewesen. Und die Siegerentwürfe zur Gestaltung des Areals sind mittlerweile fünf Jahre alt.