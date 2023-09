Nach einem Jahr Umbau in Düsseldorf Reisezentrum am Hauptbahnhof öffnet wieder im neuen Gewand

Hierzu hat die Deutsche Bahn den Empfangsbereich vergrößert – statt einem Schalter gibt es nun drei. Die Mitarbeiter sollen hier kleinere Anliegen sofort klären oder komplexere Anfragen aufnehmen und an das Personal an den hinteren Schaltern übermitteln. Die Kunden bekommen dann einen Wartebon – als Zettel oder digital auf dem Handy – und eine ungefähre Prognose, wie lange sie auf die Beratung warten müssen. Wenn sie dran sind, wissen die Mitarbeiter an den hinteren Schaltern dann schon, welche Fragen die Fahrgäste haben. So müssen sie ihr Anliegen nicht zweimal erklären.