Zugausfälle in Düsseldorf : Abgestellte Plastiktüte sorgt für Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Foto: Gerhard Berger Polizeiautos vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof (Archivfoto).

Düsseldorf In Düsseldorf hat es am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz am Gleis gegeben. Es kam zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Der Auslöser entpuppte sich letztlich als ungefährlich.

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Dienstagnachmittag zwischen 15.23 Uhr und 16.47 sechs Gleise (13 bis 18) gesperrt worden. Die Bundespolizei wurde wegen einer herrenlosen Tüte an Gleis 15 alarmiert. Das betroffene Gleis wurde evakuiert, alle Passagiere mussten den Bereich verlassen. Die Plastiktüte sei verschlossen und nicht einsehbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Nach dem Fund wurde die Tüte von einem Experten der Polizei geöffnet. Darin habe sich allerdings nur ein Bügeleisen, ein Verlängerungskabel und Kleidung befanden, sagte die Sprecherin weiter.

Sobald bekannt war, dass der Inhalt der abgestellten Tüte ungefährlich ist, wurde die Sperrung aufgehoben. Es kam zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Betroffen waren unter anderem die S-Bahnlinien 1 und 68.

(mba)