Polizei im Einsatz : Geschäft sollte angezündet werden - Düsseldorfer Hauptbahnhof komplett gesperrt

Düsseldorf Es gibt nach Angaben der Polizei Hinweise auf eine Brandstiftung am Hauptbahnhof. Alle Reisenden mussten das Gebäude verlassen. Züge hielten nicht. Die Hintergründe sind noch unklar.

Einsatzkräfte haben den Hauptbahnhof Düsseldorf am Freitag gesperrt. Zuvor hatte am frühen Morgen jemand versucht, einen Laden im Bahnhofsgebäude anzuzünden, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte. Ein Zeuge schilderte unserer Redaktion, dort sei die Scheibe eingeschlagen und eine Papiertüte angezündet worden. Er selbst habe diese zusammen mit seiner Frau entfernen können. Die Polizei war mit dem Zeugen nicht in Kontakt.