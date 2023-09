Gastronomie in Düsseldorf Backwerk eröffnet Vorzeigefiliale am Hauptbahnhof

Die Selbstbedienungs-Bäckerei Backwerk will sich zur Snack-Gastronomie wandeln und hat dafür eine neue Filiale am Düsseldorfer Hauptbahnhof eröffnet. Auf zwei Etagen gibt es 45 Sitzplätze, eine Saftbar – und keine Kühlung. „Wir bereiten jeden Morgen alles frisch zu“, sagt Susanne Söhl. Die Unternehmerin betreibt die Filiale als Franchise-Nehmerin, es ist die vierte in Düsseldorf.