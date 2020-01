Hauptbahnhof Düsseldorf : 22-Jähriger mit 500 Gramm Cannabis unterwegs

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof fanden Bundespolizisten bei einer Kontrolle 500 Gramm Cannabis. Foto: Bundespolizei Düsseldorf

Düsseldorf Weil bei der Kontrolle eines 22-Jährigen „süßlicher Geruch“ wahrnehmbar war, schauten die Bundespolizei am Hauptbahnhof in den Rucksack des Mannes. Was sie dort fanden, reichte für einen Haftbefehl.

Im Hauptbahnhof fanden Bundespolizisten am Donnerstagmorgen bei einer Kontrolle eines 22.jährigen Mannes 500 Gramm Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde eingezogen und der Mann kam in Untersuchungshaft.

Während einer Personalienüberprüfung nahmen die Bundespolizisten einen süßlichen Geruch wahr. Der 22-Jährige wirkte sichtlich nervös, woraufhin die Beamten seinen Rucksack durchsuchten. Darin entdeckten sie ein Paket Cannabis in Aluminiumfolie eingewickelt. Wegen einer möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann gefesselt und zur Dienststelle gebracht.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurden zusätzlich 390 Euro Bargeld in kleinen Scheinen sowie zwei Pakete Verschlusstütchen aufgefunden. Über eine gültige Aufenthaltsgestattung verfügte der 22-Jährige nicht mehr. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und des unerlaubten Aufenthaltes wurde eingeleitet. Das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Düsseldorf übernahm den Tatverdächtigen führte ihm einem Richter vor, der umgehend Untersuchungshaft anordnete.

