Vertrag im Rathaus unterzeichnet Haubrich-Stiftung fördert das Haus der Talente

Die großzügige Zuwendung ermöglicht unter anderem den Ausbau des Förderangebotes und den kostenlosen Zugang für Schulen und Kitas zum Stiftungsangebot. So können Kooperationsschulen der Haubrich-Stiftung und Schulen in Sozialräumen mit besonderem Handlungsbedarf von einem Sonderprojekt profitieren. Zum Angebot gehören auch ein Talent-Screening in Form eines Online-Screenings zur Begabungserkennung sowie Methodentage, auf denen den Teilnehmern Lern- und Arbeitstechniken für größere Gruppen nahe gebracht werden.