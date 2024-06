Zensus-Überraschung „Unerwartet!“ – Düsseldorf hat weniger Einwohner als gedacht

„Unerwartet“ – so nannte die Stadt das Ergebnis des neuesten Zensus. Demnach lebten zum Stichtag in Düsseldorf nur 611.258 Menschen. Die Stadt ist also deutlich kleiner als bislang angenommen. Der Zensus zählt 14.000 Einwohner weniger, als die amtliche Bevölkerungszahl bislang voraussagte.