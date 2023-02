Im Rather Dome Düsseldorf hat jetzt einen Club MTV

Die MTV Music Week soll in Düsseldorf bleibende Spuren hinterlassen. So hieß es im November, als das Musikspektakel mit der Verleihung der Europe Music Awards als Höhepunkt in der Landeshauptstadt über die Bühne ging. Avisiert wurde eine Location, in welcher der Musiksender MTV regelmäßig Künstler präsentieren will.