Neue Beschilderung der Düsseldorfer Umweltspuren : Das Monster-Schild

Die Umweltspur hat neuerdings ein drittes Zusatzschild, damit Reisebusse sie nutzen dürfen (hier: Prinz-Georg-Straße). Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Die Pfosten für die Umweltspuren-Schilder sind hoffentlich fest verankert – denn sie müssen viel tragen. Nun ist ein neues Schild dazugekommen.

Vielleicht erzählen die Touristen in diesem Jahr gar nicht so viel vom Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Es könnte sein, dass sie auf dem letzten Stück der Anreise eine viel einprägsamere Attraktion gesehen haben: ein Verkehrsschild-Monster. Es markiert den Beginn der Umweltspuren, die neuerdings auch für die Reisebusse geöffnet sind, mit denen die Besucher zum Beispiel zum Weihnachts-Shopping anreisen.

Grundsätzlich steckt dahinter ein richtiger Gedanke. Ein Hauptkritikpunkt an den Umweltspuren ist, dass sie zu wenig genutzt werden, während sich nebenan der Autoverkehr staut. Und Reisebusse sind letztlich auch Fahrgemeinschaften. Warum sollen sie nicht auch die Spuren nutzen? (Wir wollen an dieser Stelle galant darüber hinwegsehen, dass gerade viele Reisebusse übelste Luftverpester sind, die teilweise noch mit Diesel-Antrieben des Standards Euro 2 unterwegs sind.)

Um den Reisebussen die Fahrt zu erlauben, hat die Stadt ein drittes Zusatzschild an die Pfosten geschraubt, die hoffentlich fest verankert sind. Das neue Schild trägt in schlimmstem Behördendeutsch die Aufschrift: „Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei.“

Rechtlich ist das Schild ein Grenzfall. Ein Zusatz zur Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass an einem Pfosten nicht mehr als zwei Zusatzschilder angebracht werden sollen. Betonung liegt aber auf „sollen“ – es dürfen also wie in diesem Fall auch mehr sein, wenn die zuständige Verkehrsbehörde das für richtig hält. Eine einfachere Wahl hatte das Amt für Verkehrsmanagement nicht: Die Umweltspuren nach Düsseldorfer Modell sind einzigartig und wurden um immer neue Ideen erweitert – erst E-Autos, dann Fahrgemeinschaften, nun auch die Reisebusse. Erst wenn aus dem Versuch eine übliche Regelung würde, könnte das Bundesverkehrsministerium ein eigenes Schild ersinnen – aber bis dahin ist es noch weit.