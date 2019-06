600 Millionen Euro sind verplant : Das Kanalgeld von Düsseldorf ist weg

Düsseldorf Wer etwas Gutes zu verkünden hat, trötet gerne etwas lauter: „Düsseldorf übertrifft die Erwartungen“ titelte der Mitteilungsdienst der Stadt, als am Montag im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates der Jahresabschluss 2018 vorgestellt wurde. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Ein Gewinn von elf Millionen Euro ist in der Tat besser als der erwartete Ertrag zwei Millionen Euro. Nachrichten dieser Art haben in den vergangenen Monaten zu guter Laune und einer gewissen Sorglosigkeit geführt. Es geht viel, also wünscht man sich viel. Wie ist es aber um die Stadtfinanzen insgesamt bestellt?



Aktuelle Situation Gerade erst hat Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher den 2,9-Milliarden-Euro-Etat der Landeshauptstadt für 2019 abgenickt. Der Plan geht von rund 500.000 Euro Gewinn aus und Radermacher glaubt, dass Düsseldorf der geplante Haushaltsausgleich gelingt. Die Beamtin schiebt jedoch Formulierungen nach, die bedenkenswert sind. Da die Haupteinnahmequellen der Stadt (Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) konjunkturellen Schwankungen unterliegen, mahnt Radermacher: Die Stadt werde „ihre Standards und Projekte an der Ertragssituation ausrichten“.



Große Linien Der Knackpunkt sind die Investitionen. Düsseldorf hat sich durch den Verkauf von Stadtwerke-Anteilen und RWE-Aktien entschuldet und in den Nuller-Jahren viel investiert (Arena, Dome, Schulen). Es folgten unter anderem Investitionen in den Kö-Bogen. Als die Ampel-Kooperation 2014 antrat, war nicht mehr allzu viel Geld auf der hohen Kante. Weiterhin schuldenfrei zu bleiben und dennoch zu investieren, war die große Herausforderung. Dazu nur eine Zahl: Von 2017 bis 2022 sollen 683 Millionen Euro investiert werden, die größten Brocken bilden Schulbau (510 Millionen Euro) und neue Bäder (102 Millionen Euro).