Mit hoher Wahlbeteiligung Düsseldorf hat einen neuen Jugendrat gewählt

Der Jugendrat vertritt die Interessen und Belange der Kinder und Jugendlichen in der Landeshauptstadt. Er wurde am 23. Oktober 2007 erstmalig gewählt. Die Initiative für die Schaffung des Gremiums ging von Jugendlichen selbst aus. Gemeinsam mit unterschiedlichen Ämtern wurde eine Wahl- und Geschäftsordnung geschaffen, die heute noch gültig ist. Insgesamt kandidierten zur Wahl am 16. November in den zehn Düsseldorfer Stadtbezirken 77 Jugendliche um die 31 Sitze. Je nach Anteil der Kinder und Jugendlichen in den Bezirken konnten dort unterschiedlich viele Kandidatinnen und Kandidaten in den Jugendrat gewählt werden.