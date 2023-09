Wahl in Düsseldorf Düsseldorf hat einen neuen Dezernenten für Digitales

Olaf Wagner ist neuer Dezernent für Personal, Organisation und Digitalisierung der Stadt Düsseldorf. Der 55-Jährige ist am Donnerstag im Stadtrat mit großer Mehrheit und bei nur einer Gegenstimme für acht Jahre gewählt worden. Wagner war bislang Büroleiter von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und damit wichtiges Bindeglied zu den Fraktionen, vor allem zur schwarz-grünen Kooperation. Wagner war nach der Kommunalwahl neu ins Düsseldorfer Rathaus gekommen. Zuvor war der Verwaltungswirt in Köln zunächst Geschäftsführer des Jobcenters und dann Personalamts-Leiter. In seiner Zeit als Stadtdirektor dort hatte Keller Wagner kennen und schätzen gelernt. Der neue Dezernent dankte dem Oberbürgermeister in seiner Rede auch persönlich. Zudem empfinde er Glück und auch Ehre, die neue Aufgabe zu übernehmen, sagte der in Mönchengladbach lebende und verheiratete Vater eines Sohnes