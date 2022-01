Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter : Düsseldorf hat die höchsten Corona-Zahlen in NRW

In einem Labor werden Teströhrchen für einen PCR-Test auf das Coronavirus vorbereitet (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist erneut gestiegen und liegt jetzt bei über 350 – Höchstwert in NRW. Inzwischen sind in der Landeshauptstadt zudem 600 Menschen, die an Covid-19 litten, gestorben.

Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen weiter. Am Dienstag vermeldete die Stadt mit 227 Neuinfektionen. Rund 3100 Personen in Düsseldorf sind dem Landeszentrum Gesundheit NRW zufolge derzeit mit dem Virus infiziert. 106 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, 36 auf Intensivstationen. 45.500 Düsseldorferinnen und Düsseldorf sind genesen.

Zudem wurden seit dem Vortag vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind in Düsseldorf inzwischen 600 Menschen, die an Covid-19 litten, gestorben. Mehr als 900 Corona-Fälle gehen nach Angaben der Stadt auf die neue Variante Omikron (B.1.1.529) zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach dem Rekordwert vom Montag erneut deutlich angestiegen und liegt jetzt bei 354,1 (Vortag 332,5). Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die Landeshauptstadt verzeichnet inzwischen den höchsten Wert in NRW und liegt deutlich über Landes- (216,9) und Bundesschnitt (239,9).

Am Dienstag vermeldete die Stadt zudem 20.139 zusätzliche Impfungen. Die hohe Zahl erklärt sich dadurch, dass neben den Impfungen der städtischen Impfstellen vom Montag auch die Impfungen enthalten sind, die seit Montag vergangener Woche in den Arztpraxen verabreicht wurden. Darunter sind 2041 Personen, die ihre erste und 2481 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Zudem wurden 15.617 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Damit wurden seit dem Start der Impfkampagne in Düsseldorf am 27. Dezember 2020 insgesamt 528.110 Menschen geimpft und 1.283.908 Impfungen vorgenommen, darunter 258.981 Auffrischungsimpfungen.

(kess)