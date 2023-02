Vorschläge für Straßennamen in Düsseldorf Warum die Evelyn-Burdecki-Straße keine Chance hat

Nachweislich sind in Düsseldorf zu wenig Straßen nach Frauen benannt: .Knapp ein Drittel der rund 3500 Straßen, Plätze und Wege heißen überhaupt nach natürlichen Personen. Davon aber bislang nur rund drei Prozent nach einer Frau. Das soll sich ändern. Wenn jetzt also elf Straßen in der Landeshauptstadt neue Namen bekommen sollen – sie sind derzeit nach Männern benannt, die diese Ehrung aus heutiger Sicht nicht mehr verdienen (siehe Info-Kasten) – steht endlich mal die weibliche Bevölkerung im Fokus, die beträgt immerhin rund die Hälfte aller Düsseldorfer.