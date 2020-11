Großfahndung der Polizei : Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Düsseldorf

Der Netto-Markt an der Hasselsstraße wurde am Samstag nach Schließung des Ladens um 22 Uhr überfallen. Foto: Berger/Gerhard Berger

Düsseldorf Vier bewaffnete und maskierte Täter überraschten drei Mitarbeiter nach Schließung des Düsseldorfer Discounters am späten Samstagabend. Sie entkamen mit mehreren Hundert Euro, eine Großfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Nach einem Raub in einem Supermarkt in Hassels sucht die Düsseldorfer Kriminalpolizei Zeugen. Vier bislang Unbekannte hatten drei Angestellte mit Messern und Schusswaffen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchteten die Täter mit der Beute. Die Polizei löste eine Großfahndung unter Beteiligung eines Hubschraubers aus – ohne Erfolg.

Gegen 22 Uhr wollten die Angestellten des Supermarktes an der Hasselsstraße den Laden verlassen, als diese von vier maskierten Männern mit Messern und Schusswaffen bedroht wurden. Die Täter drängten die Mitarbeiter zurück in das Geschäft und forderten sie auf, zunächst die Kasse und dann den Tresor zu öffnen. Nachdem die Männer Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in einem mitgebrachten schwarzen Beutel verstaut hatten, flüchteten sie aus dem Laden in Richtung Bromberger Straße. Trotz der sofort eingeleiteten Großfahndung sind die Täter weiterhin flüchtig. Beamte der Kriminalpolizei sicherten vor Ort jedoch zahlreiche Spuren.