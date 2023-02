Unfall in Düsseldorf Hassels trauert nach Unfalltod eines vierjährigen Jungen

Zeichen der Trauer haben sich an der Unfallstelle neben den Markierungen der Polizei gesammelt: Stofftiere klemmen in dem Zaun, ein riesiger Teddy sitzt auf dem Bürgersteig, Kerzen und Blumen liegen dort, wo am Sonntagmittag ein kleiner Junge gestorben ist. Der Vierjährige ist an der Bushaltestelle Reisholz S an der Further Straße von der Bordsteinkante auf die Fahrbahn gestürzt. Genau in diesem Moment fuhr ein Bus der Linie 730 heran und erfasste den Jungen. Er starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.