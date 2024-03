Düsseldorf-Hassels Flüchtlingsheim in „Mercure“-Hotel für 400 Menschen

Die Pläne des Landes werden konkreter: Das „Mercure“-Hotel an der Straße Am Schönenkamp in Hassels soll ab April komplett zu einer Notunterkunft (NU) für Flüchtlinge werden und dann Platz für bis zu 400 Menschen bieten. Das geht aus einem Papier des Flüchtlingsministeriums für den Landtag hervor. Demnach soll aus dem Hotel die „NU Düsseldorf-Süd“ werden.