Nach Brand in Hochhaus in Hassels-Nord mit sechs Verletzten : Viele Bewohner sind zurück in ihren Wohnungen

Nach Brand in Hochhaus in Hassels-Nord mit sechs Verletzten

Düsseldorf Nach dem Hochhaus-Brand an der Potsdamer Straße appelliert die LEG an ihre Mieter, die Sicherheit nicht zu gefährden. Die Polizei ermittelt immer noch wegen der Brandursache. Wann die Mieter des betroffenen Hauses zurückkehren können, ist noch völlig offen.

Nach dem Brand in der Hochhaussiedlung in Hassels-Nord in der Nacht zum vergangenen Freitag mit sechs Verletzten, bei dem die Feuerwehr 133 Bewohner rettete, werden Erinnerungen wach an ähnliche Vorkommnisse von vor einigen Jahren. Zwischen 2005 und 2011 hatte es in dem Viertel 31 Mal gebrannt – vielfach durch Brandstiftung.