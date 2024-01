Sozialdokumentation über den Düsseldorfer Süden „Hartz und herzlich“ zeigt Geschichten aus Düsseldorfs sozialer Brennpunkte

Zum ersten Mal gibt die Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“ Einblicke hinter sonst verschlossene Haustüren. In drei neuen Folgen, die am 23. Januar auf RTL2 starten, werden die Geschichten von Menschen aus den südliche Stadtteilen Garath, Reisholz und Holthausen gezeigt. Schnell wird dabei klar, dass Düsseldorf eben nicht nur Glamour und Luxus bedeutet. Doch die Kluft zwischen Arm und Reich ist in der Landeshauptstadt besonders ausgeprägt.