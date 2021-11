Stadtplanung in Düsseldorf : Harsche Kritik am „Loch“ im Heine-Platz

Stadtmitte Das Untergeschoss vor dem Carsch-Haus bleibt ein Konfliktpunkt in der Politik. Gedacht ist es als Lichthof. Doch Im Ordnungs- und Verkehrsausschuss fand man andere Bezeichnungen dafür.

Der Heinrich-Heine-Platz braucht eine Auffrischung, da ist sich die Politik einig. Wie er künftig aussehen wird, ist aber noch umstritten. Größter Konfliktpunkt ist ein „Lichthof“, den sich Karstadt-Eigentümer Signa wünscht. Dabei handelt es sich um eine tiefergelegte Fläche, aus der Besucher ins Untergeschoss des Carsch-Hauses gelangen können. In der Diskussion im Ordnungs- und Verkehrsausschuss wurde eben dieser Lichthof aber mehrfach als „Loch“ bezeichnet. Die Kritik an den Entwürfen kam insbesondere von der SPD-Fraktion. „Wir wollten Verbesserungen“, sagte Martin Volkenrath. Der Stadtrat hatte im Dezember eine Verkleinerung des Entwurfs gefordert, doch auch an den neuen Plänen habe sich „nichts substanziell verändert“, so Volkenrath.