Harfid-Insolvenz Wie eine Immobilien-Pleite Düsseldorfer Luxus-Wohnprojekte trifft

Er war Sponsor von Schalke 04, beschäftigte 300 Mitarbeiter, gehörte 2022 zu den größten Wohnbau-Entwicklern im Ruhrgebiet – und jetzt? Ist nichts weiter übrig als ein Briefkasten in Düsseldorf. „Harfid“ steht in kaum sichtbarer Schriftgröße vor einem Büro in Pempelfort, es ist die offizielle Adresse des Immobilienentwicklers. Doch Geschäftsführer und Namensgeber Harfid Hadrovic ist nicht zu erreichen. „Wir nehmen hier nur die Post an und leiten sie weiter“, sagt eine Mitarbeiterin der Wirtschaftskanzlei im Gebäude.