Messe in Düsseldorf Warten auf Harald Glööckler

Noch ist der reich verzierte Thronsessel am Stand von „Kosmagic“ auf der Kosmetikmesse „Beauty" leer. Dafür wird es drumherum immer voller. Harald Glööckler hat sich angekündigt und seine Fans, stehen geduldig Schlange, um ein Autogramm oder ein gemeinsames Foto zu bekommen. Sabine und Tina sind extra aus Münster angereist und können „es kaum erwarten, den Harald mal live und wahrhaftig zu sehen“. Die beiden kennen den Designer bislang nur aus dem Fernsehen. Sie warten schon eine gute Stunde, als Glööckler endlich kommt. Lächelnd winkt er in die wartende Menge. Er trägt glitzernde Ringe an den Fingern, Stiefeletten mit dicken Sohlen und eine Corsage über seinem aufgerüschten Hemd. Noch einmal lächeln in die Runde, dann nimmt er auf seinem Thronsessel platz, um Hof zu halten. Zunächst für die Pressevertreter, die Interviews mit ihm führen möchten und dann endlich für Sabine, Tina und alle anderen, die extra für ihn gekommen sind.