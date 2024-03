Start-up in Düsseldorf Von der Architektin zur Müsli-Fachfrau

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, das war eigentlich gar nicht das Ziel von Haneen Al Rayes gewesen. „Das hat sich so ergeben“, sagt sie und lacht. Denn eigentlich ist sie Architektin und kommt ursprünglich aus Kuwait. Anfang der 2000er Jahre heiratete Haneen Al Rayes ihren Mann, der aus Hamburg stammt. Nach Aufenthalten in den USA und England zogen die beiden nach Düsseldorf. Doch hier wieder in ihrem Beruf Fuß zu fassen, erwies sich jedoch als schwierig, und so konzentrierte sich Al Rayes zunächst auf ihre immer größer werdende Familie, mit der sie seit einigen Jahren in der Carlstadt wohnt.