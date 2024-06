Düsseldorfer Handwerkskammer hatte eingeladen Ein Sommerfest im Zeichen der Euro 2024

Schon die Deko war voll auf Fußball eingestellt: grün-weiße Servietten mit Taktikplan auf den Stehtischen, Bonbons in Fußballoptik. Und vom Kuppeldach über dem Parkdeck der Handwerkskammer Düsseldorf am Georg-Schulhoff-Platz hingen am Donnerstagabend Papierkränze aus grünem Seidenpapier mit Fußballschuhen und -bällen als Motiv. Denn dort feierten auf Einladung von Kammerpräsident Andreas Ehlert rund 300 Gäste das traditionelle Sommerfest.