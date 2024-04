Neubau in Düsseldorf Handwerkskammer baut für 62 Millionen Euro neuen Meister-Campus

Wie eröffnet man einen Friseursalon, was macht Tischler zu gefragten Ladenbauern, wie sieht die perfekte Schweißnaht aus? Solche Fragen ganz praktisch im Beruf zu beantworten – das lernen ambitionierte Handwerker an den Meisterschulen bei der Handwerkskammer (HWK) in Düsseldorf. Das Gebäude D aber, in dem Schulungen für sieben verschiedene Gewerke angeboten werden, ist bisher so gar nicht meisterlich. „Ein alter Schuppen“, sagt Kammergeschäftsführer Axel Fuhrmann. Deswegen heißt es am Georg-Schulhoff-Platz in Bilk schon bald: einstürzen, neubauen.