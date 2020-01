Wirtschaft in Düsseldorf : Kammer rechnet mit Wachstum im Handwerk

Der Präsident der Handwerkerkammer, Andreas Ehlert RP-F.: orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Handwerker in Düsseldorf und allgemein in NRW stehen gut da. Deren Dachorganisation prognostiziert für sie erneut ein Umsatz-Plus.

Von Christian Kandzorra

Es hat zwar keine Rezession gegeben, aber gesamtwirtschaftlich betrachtet war das Jahr 2019 vor allem eines: ernüchternd, insbesondere für die Energie- und Autowirtschaft. Das Gros der Handwerksbetriebe in der Region kann sich jedoch nicht über seine Lage beschweren. Das Konjunkturklima bewegte sich laut der Dachorganisation Handwerk NRW in beiden Jahreshälften – wenn im Herbst auch leicht gedämpft – auf Rekordniveau. Der Rückgang des Geschäftsklimas von 138 Punkten auf „weiterhin sehr ordentliche 131 hat in Summe nicht mit einer veränderten Lageeinschätzung zu tun“, sagte Handwerks-Präsident Andreas Ehlert am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zur Jahreswende in Düsseldorf. Demnach seien die Handwerker bei ihren Erwartungen zur künftigen Entwicklung vorsichtiger geworden.

Den nun veröffentlichten Zahlen zufolge geht es vor allem dem Bauhaupt- und Ausbaugewerbe gut, ebenso dem Gesundheitsgewerbe. Getrübt ist die Stimmung hingegen bei den industrienahen Handwerken für den gewerblichen Bedarf und im Kfz-Gewerbe. NRW-weit sollen Handwerksbetriebe 2019 einen Umsatz von 138 Milliarden Euro gemacht haben, was einem Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für 2020 erwartet Handwerks-Präsident Ehlert ähnliche Zahlen. Er nannte „vorsichtig“ ein Plus von drei Prozent.

In Düsseldorf direkt ist das Geschäftsklima den jüngsten Zahlen zufolge mit 129 Punkten auf dem gleichen guten Niveau wie noch vor gut einem Jahr; mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (59 Prozent) verzeichneten demnach im Herbst 2019 eine Verbesserung ihrer Geschäftslage, nur acht Prozent eine Verschlechterung. Bei ihren Erwartungen für das erste Halbjahr 2020 sind die meisten Unternehmen (62 Prozent) allerdings etwas zurückhaltender und gehen von einer gleichbleibenden Geschäftslage aus. Ähnlich sind die Zahlen bei den Umsatz-Erwartungen und bei der Zahl der Beschäftigten. 32 Prozent der Düsseldorfer Handwerksbetriebe gaben an, noch offene Stellen zu haben – und Aufträge für jeweils neun Wochen im Voraus.

Den Zahlen der Kammer zufolge zählen die 190.000 Betriebe in NRW zusammengerechnet 1,2 Millionen Beschäftigte. „Wir sind frohen Mutes, dass die Zahl der Beschäftigten zunehmen wird“, sagte Andreas Ehlert. So sei die Zahl der Azubis leicht gestiegen, bei jungen Menschen finde ein Umdenken statt – das Handwerk werde für viele attraktiver. Gleichwohl betonte Ehlert, dass der Fachkräftemangel noch immer Unternehmen am Wachstum hindere. Sorgen bereitet der Dachorganisation die Entwicklung der Beschäftigungszahlen im Lebensmittelgewerbe und bei den personenbezogenen Dienstleistungen. In diesen Bereichen sind die Beschäftigungszahlen 2019 zurückgegangen.