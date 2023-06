Verkehrspolitik in Düsseldorf Handwerk fordert Ausnahmen fürs Anwohnerparken

Die Vollversammlung betont in ihrem Beschluss, dass viele Betriebe zugunsten des Klimas auf kleinere Fahrzeugtypen umstellen oder Lastenräder nutzen, um ihre Aufträge zu erledigen. Moderne Verkehrspolitik dürfe aber nicht zu Lasten einer ausreichenden Anzahl an Parkplätzen in Kundennähe gehen. „Es bleibt auf lange Sicht dabei, dass Handwerker beim Gros ihrer Transportfuhren mit Material und Werkzeug auf Nutzfahrzeuge angewiesen sind,“ schreibt HWK-Präsident Andreas Ehlert in seiner Begründung der Beschlussvorlage.