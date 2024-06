Neues Lokal „Drei Chinesen“ in Düsseldorf Handgezogenes Nudelglück

In anderen Großstädten sind sie längst so beliebt, dass sich lange Schlangen vor den Restaurants bilden: breite chinesische Biang-Biang-Nudeln, von Hand gezogen. In Düsseldorf fehlte dieses Angebot für Fans von asiatischem Essen bislang. Doch seit einigen Monaten gibt es das „Drei Chinesen“ in der Stadtmitte und füllt diese Lücke.