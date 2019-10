Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Verspätungen bei der Rheinbahn nach Unfall in Hamm

Foto: Arne Lieb Eine Rheinbahn der Linie 706 (Archivbild).

Düsseldorf Wegen Bergungsarbeiten kommt es am Dienstagmorgen in Hamm zu Verspätungen auf der Linie 706. Ein Lastwagen ist ersten Informationen nach in eine Böschung gefahren.

Der Unfall geschah am Dienstagmorgen in Hamm. Offenbar ist ein Lastwagen in eine Böschung gefahren. Er soll Stahlplatten geladen haben, nun droht die Ladung abzurutschen.

Die Rheinbahn informiert, dass es wegen des Feuerwehreinsatzes zu Störungen auf der Linie 706 kommt. Wie lange die Verspätungen anhalten, ist noch unklar.

