Vermeintlicher Medizin-Müll in Düsseldorf : Das befand sich wirklich in den Tonnen unter der Hammer Brücke

Die unterhalb der Hammer Eisenbahnbrücke in Düsseldorf entdeckten Mülltonnen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Am Samstag waren in Düsseldorf 14 verschlossene Mülltonnen entdeckt worden, in denen medizinischer Abfall vermutet wurde. Mittlerweile hat die Stadt rausgefunden, was sich wirklich darin befindet.

Fundort der Müllbehälter war die Hammer Eisenbahnbrücke, die zwischen Düsseldorf und Neuss den Rhein überspannt. Auf den Behältern prangte die UN-Nummer 3291, die für medizinisch-biologischen Abfall steht, was den Verdacht aufkommen ließ, darin würden sich möglicherweise gefährliche Medizin-Produkte befinden.

Doch alles halb sei so wild, wie ein Sprecher der Stadt Düsseldorf am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Laut Umweltamt hatte die Deutsche Bahn eine Reinigungsfirma beauftragt, den Taubendreck unter der Brücke zu entfernen. Dieser sei dann ordnungsgemäß in fest verschließbare Müllbehälter mit eben der Aufschrift für medizinisch-biologischen Abfall eingelagert worden.

Da die mit der Entsorgung beauftrage Firma die Behälter jedoch aus terminlichen Gründen nicht rechtzeitig habe abholen können, hätten die Tonnen länger unter der Brücke gestanden, als geplant.

Die Behälter wurden am späten Samstagabend durch eine Entsorgungsfachfirma zu einem Sonderabfallzwischenlager gebracht. Mittlerweile, so der Sprecher, seien die Müllbehälter dort von der ursprünglich beauftragen Firma abgeholt worden.

(csr)