Zwei Brände in Düsseldorf-Hamm : Traktor durch Feuer zerstört

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Feuer in Gewächshaus in Düsseldorf-Hamm.

Düsseldorf Bei einem Brand in Düsseldorf ist am Samstag ein Traktor zerstört worden. In der Nacht auf Sonntag brannte ein zweites Feuer in einem Gewächshaus.

In Düsseldorf hat es am Samstagabend gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz in der Straße Auf den Kuhlen im Stadtteil Hamm alarmiert. Dort waren mehrere Paletten mit Kunststoffblumentöpfen an einem Gewächshaus eines Gartenbaubetriebs in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde ein Traktor zerstört. Ein Gabelstapler konnte gerettet werden.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle bringen. Mehrere Anwohner hatten zuvor vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dabei atmeten sie Brandrauch ein und mussten vom Rettungsdienst untersucht werden.

Gegen 3.40 Uhr musste die Feuerwehr ein zweites Mal zur Einsatzstelle in Düsseldorf-Hamm ausrücken. Erneut standen einige Paletten in Flammen. Nach einer Stunde war auch dieser Brand gelöscht.

Die Ursache der zwei Brände ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

(mba)