Verkehr in Düsseldorf Haltestelle Lindemannstraße wird erst 2026 umgebaut

Die Haltestelle an der Lindemannstraße/Dorotheenstraße gilt als die vielleicht fahrgastunfreundlichste in Düsseldorf. Der Bahnsteig ist sehr schmal, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen können hier gar nicht oder nur unter sehr großen Schwierigkeiten in die Bahn einsteigen. Ein Umbau wird schon seit Langem von der Politik gefordert. Und jetzt tangiert auch eine der neuen Radleitrouten den Bereich. Da war es für die Bezirksvertretung 2 naheliegend darauf hinzuwirken, dass der Teil der Radleitroute Ost-West, der die Grafenberger Allee an der Stelle der Kreuzung Lindemannstraße/Dorotheenstraße betrifft, im Zusammenhang mit dem generellen Umbau der Kreuzung Lindemannstraße/Grafenberger Allee, die zum barrierefreien Umbau der Haltestellen und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich ist, zu planen und umzusetzen.