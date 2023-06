Handel in Düsseldorf Neueröffnung von Hallhuber an der Kö liegt wegen Pleite auf Eis

Düsseldorf · Die Damen-Modekette wollte am 1. Juni eine neue Filiale an der Königsallee eröffnen. Kurz vor dem geplanten Start ging das Unternehmen erneut insolvent. Was bedeutet das für den prestigeträchtigen Standort in Düsseldorf?

07.06.2023, 05:15 Uhr

Geplante Filiale der Damen-Modekette Hallhuber im Breidenbacher Hof: Die Fassade verspricht immer noch eine Eröffnung am 1. Juni. Foto: Maximilian Nowroth

Die neue „Shopping Experience“ solle Anfang Juni beginnen, heißt es auf Plakaten an der Königsallee 11 – eine Immobilie, die genau zwischen Altstadt und Prachtmeile liegt und als „Breidenbacher Hof“ bekannt ist. Dort wollte die Münchner Modekette Hallhuber eigentlich schon in der vergangenen Woche ihre neue Vorzeigefiliale eröffnen, doch dann kam die erneute Pleite dazwischen.