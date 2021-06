Freizeit in Düsseldorf : Hallenbäder und Liegewiesen in Düsseldorf öffnen wieder

Sportschwimmer im Rheinbad kurz nach der Wiedereröffnung Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Die Corona-Schutzverordnung hatte zunächst nur die Öffnung der Schwimmbecken in einigen Freibädern erlaubt, auf der Wiese sonnen durfte man sich nicht. Das geht nun bald wieder – ebenso wie das Indoor-Schwimmen.

Das Angebot für Schwimm-Fans in Düsseldorf wird ab dem kommenden Wochenende weiter ausgedehnt. So dürfen die bereits geöffneten Freibäder Rheinbad, Allwetterbad Flingern und Strandbad Lörick am kommenden Sonntag erstmals auch ihre Liegewiesen wieder für Besucher zugänglich machen.

Am darauf folgenden Montag dürfen dann auch die Hallenbäder Niederheid, Rheinbad und Allwetterbad Flingern öffnen. Die Online-Reservierung dafür startet an diesem Freitag um 21 Uhr. Die Hallenbäder Düsselstrand und Schwimm‘ in Bilk sollen in den nächsten Wochen folgen.

Die Bädergesellschaft weist darauf hin, dass für den Badbesuch aktuell besondere Hygiene- und Verhaltensregeln gelten. Die maximale Zahl der Gäste in den Hallenbädern wird vorerst begrenzt, um Engpässe insbesondere in den Schwimmbecken zu vermeiden. Daher muss man wie bereits in den Freibädern Zeitfenster über das Online-Portal reservieren. Der Eintritt wird dann unter Vorlage der Reservierungsbestätigung an der Kasse fällig.