Auch der Biber ist Thema Mit dem Planwagen durch die Urdenbacher Kämpe

Einige Jahre ist es her, dass die Kaltblutpferdezucht von Familie Reuter zuletzt Zuwachs bekommen hat, und mit Blick auf die bewegte Geschichte der Pferderasse ist die Freude über das Kaltblutfohlen „Nella“ ganz besonders groß. Warum das so ist, erfahren Interessierte im Rahmen des neuen Veranstaltungsformats „Die Geschichte der Rheinisch-Deutschen Kaltblüter auf Haus Bürgel“. An den beiden Samstagen, 28. September und 26. Oktober, bringt Herbert Reuter Teilnehmern die Geschichte der sogenannten sanften Riesen näher, die unter Familie Reuter schon seit mehr als 100 Jahren auf Haus Bürgel heimisch sind. Im Anschluss geht es dann mit dem Planwagen durch die Urdenbacher Kämpe.