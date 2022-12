Das Traditionsunternehmen kämpft mit hohen Energie- und Rohstoffpreisen Hakle arbeitet weiter an seiner Rettung

Aktuell ist die Frage, die auch die Belegschaft umtreibt: Schafft Hakle die Wende und hat eine Zukunft? Die Zeichen dafür stehen offenbar nicht schlecht, denn es ist zum 1. Dezember an der Kappeler Straße niemand entlassen worden – und die Löhne können nun wieder aus eigener Kraft bezahlt werden. Die Unternehmensführung war zudem auch in der abgelaufenen Woche wieder in Gesprächen mit potenziellen Investoren. Es besteht die Hoffnung, in Kürze einen Vertrag unterzeichnen zu können. Für die rund 220 Mitarbeiter wäre es wohl das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn ihre Zukunft tatsächlich gesichert werden könnte.