Urteil in Münster Haltung von Hahn "Bigfoot" in Düsseldorf bleibt verboten

Düsseldorf · Die Stadt Düsseldorf hat die Haltung eines Hahns in einem Wohngebiet in Vennhausen zu Recht untersagt. Die Haltung des Tiers namens „Bigfoot“ im Garten samt Stallgebäude widerspricht der Eigenart des konkreten Wohngebiets, wie das Oberverwaltungsgericht in Münster mitteilte.

29.05.2024 , 14:46 Uhr

Über die Haltung des Hahns „Bigfoot“ entschieden nun die Richter des Oberverwaltungsgerichts Münster. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Oliver Wiegand Stellvertretender Redaktionsleiter Lokalredaktion Düsseldorf