Landgerich Düsseldorf fällt Urteil Corona-Hilfen in Millionenhöhe ergaunert

Die Angeklagten aus Essen, Dortmund und Köln hatten zwischen Ende März 2020 und Ende November 2022 für erfundene Firmen staatliche Corona-Soforthilfen und KfW-Darlehen in Höhe von knapp sechs Millionen Euro ergaunert. Laut Anklage waren die von den Angeklagten erdachten Firmen „nur zur Erlangung der Subventionen gegründet worden", am Markt aber gar nicht tatsächlich tätig geworden. Auch dadurch soll das Quartett in den Fokus von Finanzermittlungen geraten und nach Überprüfung durch Spezialfahnder letztlich enttarnt worden sein. Als Geschäftsführer waren laut Anklage Strohmänner in Italien oder Südosteuropa rekrutiert und in Deutschland bei den Behörden angemeldet worden.