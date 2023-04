Landgericht Düsseldorf Haftstrafe nach Einbruch in Zulassungsstelle

Rund vier Jahre nach einem Einbruch in die Düsseldorfer Kfz-Zulassungsstelle ist ein 65-Jähriger aus Ratingen am Dienstag vom Landgericht zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Zu Prozessbeginn im Herbst 2022 hatte er lediglich zugegeben, einen hiesigen TÜV-Prüfer bestochen zu haben, um dadurch ordnungsgemäße Dokumente für gestohlene Autos zu bekommen. Die Anklage und auch das jetzige Urteil gehen aber davon aus, dass er darüber hinaus sowohl banden- als auch gewerbsmäßig in groß angelegte Urkundenfälschungen verstrickt gewesen sei. Im April 2019 war ein Postpaket mit rund zwanzig in Düsseldorf gestohlenen Dokumenten, darunter Blanko-Kfz-Papieren sowie amtlichen Klebesiegeln, vom Zoll abgefangen worden.