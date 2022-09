Reisholzer Hafen soll zwei Container-Terminals bekommen : Initiative Hafenalarm fordert Gespräche zu Hafen-Ausbau

Düsseldorf Ziel des Hafen-Ausbaus ist laut Verwaltung „die langfristige Sicherung und Qualifizierung des Reisholzer Hafens in einem sinnvollen Leistungsumfang am jetzigen Standort“. Die Bürgerinitiative fordert weiter Mitspracherecht.

(rö) Nach zehn Jahren Planung, in der es auch jede Menge Stillstand und Rückschritte gab, soll es im Herbst nun mit den Planungen für den Ausbau des Reisholzer Hafens konkreter werden: Das Planfeststellungsverfahren wird dann eingeleitet und damit deutlich, was auf dem Areal nun geschehen soll. Vom ursprünglich geplanten Hafen-Umschlag von 300.000 Containern im Jahr ist nur rund ein Drittel geblieben, nämlich 115.000 Container.

Ziel ist laut Verwaltung „die langfristige Sicherung und Qualifizierung des Reisholzer Hafens in einem sinnvollen Leistungsumfang am jetzigen Standort“. Dabei geht es um 35 Hektar plus sieben Hektar Kernhafen, in dem der Umschlag stattfindet: Die Kohle für das Henkel-Kraftwerk landet hier an, Flüssiggas für BASF, und natürlich wird das Schwergut von Konecranes und Komatsu hier verladen. Die Hafenentwicklungsgesellschaft, in der die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz und die Häfentochter Rheincargo ihre Interessen vorantreiben, plant nun zwei Containerbrückenanlagen.