Oster-Bilanz in Düsseldorf : Party mit 16 Personen und Filmteam in Club im Hafen

Düsseldorf Mehr als 500 Verfahren zur Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung wurden über die Ostertage in Düsseldorf eingeleitet. Oberbürgermeister Stephan Keller lobt die gute Zusammenarbeit und sichtbare Präsenz von OSD und Polizei.

472 der Verfahren wurden wegen des Verstoßes gegen die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung und 36 wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen eingeleitet. Zudem wurden im Zuge der Kontrollen von Gewerbebetrieben ebenfalls Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren veranlasst. Dem OSD wurde Ostersonntag etwa eine Party in einem Club im Hafen gemeldet, in dem 16 Personen inklusive eines Filmteams angetroffen wurden, die hinter verschlossener Tür offenbar gefeiert hatten. Der Club wurde daraufhin geräumt und versiegelt. Ein weiterer Schwerpunkt an den Ostertagen waren Einsätze gegen die Autoposer-Szene in der Innenstadt. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden laut Stadt über die Ostertage alle Verstöße konsequent verfolgt und geahndet.