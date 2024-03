Betreuung in Düsseldorf Mehr Kita-Plätze – warum trotzdem viele Eltern unzufrieden sind

Die Zahl der Betreuungsplätze für Düsseldorfer Kinder bis zum Schuleintritt wird im Kita-Jahr 2024/25 weiter ansteigen. Das steht in einer aktuellen Vorlage der Stadt zur weiteren Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes. So soll es künftig 5924 Plätze (aktuell: 5705) für unter Dreijährige in den geförderten Einrichtungen geben. Hinzu kommen 3800 statt bislang 3700 Plätze bei Tageseltern. Einen Zuwachs gibt es auch im Ü3-Bereich. Hier sind 18.884 (aktuell: 18.471) Plätze geplant. „Wir setzen damit den Ausbau der Betreuung konsequent fort und sind zuversichtlich, die bestehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage stadtweit auf voraussichtlich unter 300 Plätze verringern zu können“, sagt Stephan Glaremin, Leiter des Amtes für Soziales und Jugend.