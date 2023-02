Hilfen für Bedürftige in Düsseldorf Härtefallfonds für Energiekosten ab sofort verfügbar

Der „Härtefallfonds Energie“ sei eine Lösung für Menschen, die in Not sind und für die die bisherigen Hilfsangebote nicht ausreichen, erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller. Die Spendengelder können ab sofort in Anspruch genommen werden. Die finanzielle Hilfe aus dem Fonds richtet sich an Düsseldorfer, die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beziehen, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten, Wohngeld ab dem 1. Januar 2023 beantragt haben, aber noch keine Leistungen erhalten, sich mit ihrem geringen Einkommen in einer schwierigen finanziellen Situation befinden oder bereits verschuldet sind und zusätzlich hohe Stromkosten zahlen müssen. Der Zuschuss wird einmalig und nur für Haushaltsenergie gewährt.