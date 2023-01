Düsseldorfer Königsallee Händler will sich nicht von Calatrava-Projekt vertreiben lassen

Der Calatrava-Boulevard ist das größte Neubauprojekt der nächsten Jahre an der Kö. Die Häuser hinter Prada an der Königstraße sollen allesamt fallen. Teils laufen dort Verträge aus, mit anderen Mietern sei man auf dem Weg der Einigung, hieß es jüngst vom Investor Centrum. Das gilt nicht für Herwarth Hummel. „Ich möchte am liebsten bleiben“, sagt der Händler gehobener Damenmode. Er werde notfalls in der Bauphase seine Interessen mit juristischen Mitteln durchsetzen. Der Boulevard soll 2028 fertig sein, Hummels Mietvertrag läuft bis Juni 2029. Das Magazin „Textilwirtschaft“ berichtete zuerst über den Fall.