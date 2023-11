Prognose für Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf Baustellen sollen für Weihnachtsgeschäft weichen

Trotz einiger Krisen wird es auch in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschäft geben. In Düsseldorf wird ähnlich wie im Vorjahr ein Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro für das Weihnachtsgeschäft erwartet. Preisbereinigt bedeutet die Prognose des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen Rheinland allerdings ein Minus von rund vier Prozent. Die sinkenden Umsätze hängen mit der Energiekrise und dem zurückhaltenden Kaufverhalten auch bedingt durch die zwischenzeitlich hohe Inflation zusammen. Trotzdem blicken unterschiedliche Akteure positiv auf das Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf. Die Kaufbereitschaft der Düsseldorfer liege laut einer Studie sogar über dem bundesweiten Durchschnitt (siehe Info).