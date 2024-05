Haelthy in Düsseldorf Konditorei an der Schadowstraße schließt nach dreimaliger Insolvenz

In den Insolvenzbekanntmachungen des Amtsgerichts Düsseldorf finden sich seit Ende 2023 gleich sechs Einträge zur „Haelthy Development GmbH“: Mitte Dezember musste der Betreiber eines Törtchenladens an der Schadowstraße erstmals Insolvenz anmelden. Einen Monat später wurde das Verfahren aufgehoben. Doch das Spiel wiederholte sich noch zwei Mal, zuletzt in diesem Frühjahr: Erst die Insolvenz, dann die Aufhebung. Jetzt aber ist endgültig Schluss.