Corona in Düsseldorf : Düsseldorf hält an Maskenpflicht in städtischen Gebäuden fest

Düsseldorf hält an Maskenpflicht in städtischen Gebäuden fest

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Die Landeshauptstadt hat aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die in städtischen Verwaltungsgebäuden und Kulturinstituten das Tragen einer medizinischen Maske vorschreibt.

Die Maskenpflicht in städtischen Gebäuden und Kulturinstituten wird in Düsseldorf auch weiterhin gelten. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen wurde eine neue Allgemeinverfügung erlassen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Diese ist gültig ab Samstag, 2. April.